Morata il Diavolo ha il suo leader | Al Milan per la seconda stella

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 10 agosto 2024) L’italiano di Alvaroè rimasto di alto livello. Parla con scioltezza, ogni tanto piazza una parolaccia per rafforzare i concetti ("Ho bisogno di fiducia ma non ho problemi se qualcuno in palestra mi dice che sto facendo care"). La moglie di origini nostrane e il lungo trascorso nella Torino bianconera aiutano in questo senso. Un passato verso cuiesprime "gratitudine", ma anche spirito battagliero quando sarà tempo di affrontare la Juventus. Il carattere da vincente è quel che chiede di portare alla causa Zlatan Ibrahimovic, che aveva affiancato Pavlovic il giorno prima e fa lo stesso con lo spagnolo, sbarcato in città solo il giorno prima. "Voglio dare il benvenuto al capitano dei campioni d’Europa - afferma -. Noi cercavamo un giocatore completo, presente in campo e fuori. In questoè un esempio perfetto.