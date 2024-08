LIVE Brasile-Stati Uniti 0-1 Olimpiadi Parigi calcio femminile in DIRETTA | Swanson sblocca la partita!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 10 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA64?con il massimo modulo offensivo. 62? Triplice cambio per il, dentro: Priscila, Marta e Angelina. Fuori: Jheniffer, Ludmila e Duda Sampaio. 60? Pronti altri cambi per il. 58? Nonostante la moltitudine di azioni del, a passare in vantaggio sono gli USA. 56? Gooooool,, ancora una discesa perfetta che questa volta trova anche il tiro preciso sul secondo palo,0-1. 54? Match che ancora deve accendersi in questo secondo tempo. 52? Dentro Ana Vitoria, fuori Vitoria Yaya per il. 50? Si cominciano a scaldare le giocatrici in panchina delle due nazionali. 48?che parte aggressivo, subito baricentro alto per la nazionale brasiliana. 46? Inizia il secondo tempo! 17.