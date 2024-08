Inghilterra è ufficiale il nome del nuovo ct | ecco chi è|Nazionali

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 10 agosto 2024) 2024-08-09 15:32:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com: L’vice campione d’Europa ha uncommissario tecnico dopo le dimissioni presentate da Gareth Southgate in seguito alla sconfitta contro la Spagna nella finale degli ultimi Europei. La Football Association ha deciso di affidare l’incarico ad interim a Lee Carsley, allenatore della selezione Under 21 che lo scorso anno ha portato a casa il titolo europeo di categoria. In attesa di una decisione a più lunga scadenza, Carsley guiderà certamente Bellingham e compagni in occasioni dei primi impegni ufficiali della nazionale inglese del prossimo settembre: la doppia sfida del girone di Nations League contro Irlanda e Finlandia.