Il museo digitale che preserva le storie dell’Ucraina devastata dalla guerra

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 10 agosto 2024) Oltre centoquindicimila testimonianze di civili ucraini colpiti dall’invasione russa sono state raccolte in un archivio online per conservare la memoria storica e sensibilizzare la comunità internazionale. «re il passato e il presente per un futuro migliore» è la frase che accoglie chi visita il sito web deldelle voci civili, un grande archivioche raccoglie, organizza e condivide le testimonianze dirette dei civili ucraini colpiti dall’invasione russa. Lo scopo non è solo quello dire questeper le generazioni future, ma anche di stabilire un contatto diretto con chi le legge, mostrando cosa può significare vivere in mezzo alla. Finora sono state raccolte oltre centoquindicimila testimonianze, che rappresentano il riflesso autentico delle esperienze di chi le ha vissute.