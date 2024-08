Formazione primaria Via al nuovo corso di laurea magistrale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 10 agosto 2024) Indetta la prova di selezione per l’ammissione al primo anno della nuovaa ciclo unico in Scienze delladell’Università di Siena, sede di Arezzo. Laquinquennale intende formare i futuri insegnanti delle scuole materne e elementari: ilè abilitante all’insegnamento per la scuola dell’infanzia e. La domanda di ammissione alla selezione potrà essere presentata entro il 30 agosto (ore 12), in modalità online. Successivamente verrà pubblicato l’elenco degli ammessi al test.