Fiamme in un appartamento evacuata una famiglia di tre persone

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di sabato 10 agosto 2024) CAMPI BISENZIO –in undi due piani,una. È successo la notte fra il 9 e il 10 agosto e in via Fausto Sestini a Campi Bisenzio è intervenuta la squadra del distaccamento di Calenzano-Firenze Ovest dei vigili del fuoco. Sono ntervenuti con due squadre e tre automezzi e hanno effettuato lo spegnimento dell’incendio, che era scaturito nel vano cucina. I fumi della combustione hanno invaso l’abitato da unacomposta da tredi cui un figlio minore, che sono stati soccorsi dal personale sanitario e trasportati in ospedale per i controlli di rito. L’è stato dichiarato inagibile.