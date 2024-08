Claudia Mancinelli dalla protesta contro i giudici all’abbraccio con Sofia Raffaeli | perché è virale

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 10 agosto 2024)è diventata una figura di grande rilievo sui social grazie a un video che la ritrae in un momento di forte determinazione. Dieci mesi prima delle Olimpiadi di Parigi,ha assunto il compito di allenaree Milena Baldassarri, un’impresa delicata considerando che doveva subentrare alla storica allenatrice Julieta Cantaluppi, che aveva lasciato improvvisamente il ruolo.ha raccolto questa sfida con grande abilità, riuscendo a portare all’Italia una storica medaglia di bronzo olimpica nella ginnastica ritmica, la prima individuale per il Paese in questa disciplina.