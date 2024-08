Centro natatorio più vicino Il Municipio acquisisce l’area

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 10 agosto 2024)di via Risorgimento: emesso il decreto di occupazione d’urgenza per acquisire al patrimonio pubblicosu cui si dovrà realizzare un impianto sportivo. Avrà tre vasche: una a 8 corsie, una per i corsi come acquagym o hydrobike e una di apprendimento. Prevista anche la riqualificazione delesterna, dove sarà creata una vasca lunga 25 metri a 4 corsie, unita a una zona relax con idromassaggio. "Siamo orgogliosi e consapevoli dell’importanza che riveste per la comunità un’opera come il- spiega il sindaco Marco Segala -.