Brasile aereo di linea precipita a San Paolo | nessun sopravvissuto

(Di sabato 10 agosto 2024)dia San. Viaggiavano 58 passeggeri e quattro membri dell’equipaggio Una tragedia ha sconvolto il. Unpasseggeri, con a bordo 62 persone, èto in un complesso residenziale della città di Vinhedo, nello Stato di San. Purtroppo, non ci sono stati sopravvissuti. Il velivolo, un ATR-72, èto al suolo con violenza, causando una devastazione immediata. Le autorità locali sono intervenute prontamente sul luogo dell’incidente, ma ogni speranza di trovare dei superstiti è stata presto svanita Al momento, le cause esatte della tragedia sono ancora oggetto di indagine. Le autorità competenti stanno analizzando i dati del registratore di volo e conducendo ispezioni approfondite sui rottami dell’per cercare di ricostruire la dinamica dell’incidente.