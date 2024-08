Barbara d’Urso | salta la trattativa con la Rai Ecco perché

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di sabato 10 agosto 2024)lacon la Rai.. La conduttrice stava per firmare, l’inaspettato motivodopo l’addio a Mediaset non è ancora tornata sul piccolo schermo né in qualità di conduttrice e neanche in qualità di ospite.potrebbe essere tra i concorrenti della nuova edizione di ”Ballando con le Stelle” poiché Milly Carlucci la vorrebbe fortemente nel cast, ma a quanto pare purtroppo neanche quest’anno la nota conduttrice scenderà in pista. Leggi anche Grande Fratello, un comico avrebbe rifiutato. Il presunto motivocosa è emerso dall’indiscrezione Nelle ultime ore Biccy.it rivela che Il Foglio parla delle trattative tra la conduttrice e la Rai. Cos’è accaduto elasi sarebbe interrotta.