Attacco Israele su scuola Gaza soccorritori | oltre 100 morti

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 10 agosto 2024) Roma, 10 ago. (askanews) –100 persone sono state uccise in unisraeliano su unadove molti sfollati si erano rifugiati durante la notte. Il bilancio, non è ancora chiaro, ma secondo i servizi di soccorso gestiti da Hamas ale vittime sarebbero più di 100. Secondo alcune fonti locali le vittime sono 60, ma le operazioni di soccorso sono ancora in corso. La stessa fonte, riportata da Haaretz, ha sottolineato che l’esercito israeliano ha attaccato ladurante le preghiere del mattino. Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno affermato che l’obiettivo dell’era una struttura utilizzata da componenti di Hamas che pianificavano “attacchi terroristici” controe i suoi militari.