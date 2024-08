Aereo si schianta sulle case in Brasile Nessun sopravvissuto fra i 61 a bordo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 10 agosto 2024) Unpasseggeri è precipitato su un complesso residenziale della città di Vinhedo, nello Stato brasiliano di San Paolo. Secondo la Voepass Linhas Aéreas, compagnia proprietaria del velivolo, si tratta di un mezzo turboelica modello ATR-72 con a61 persone: 57 passeggeri e 4 membri dell’equipaggio.o di loro èallo schianto. Non ci sarebbero vittime fra i residenti dellecolpite dall’. Il volo era partito da Cascavel (nello Stato di Paraná) ed era diretto a Guarulhos (San Paolo). Nella zona era attivo un allerta meteo per "l’alto rischio di congelamento"."La Farnesina e il consolato generale d’Italia a San Paolo stanno effettuando le opportune verifiche per escludere la presenza di connazionali sull’precipitato nello Stato di San Paolo": è quanto si legge sul profilo X del ministero degli Esteri.