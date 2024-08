Zeno Del Ronco e Ginevra Caf fanno la voce grossa al Sesana

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 9 agosto 2024) Rick Hutton e grandi cavalli. È questo il mix vincente di un apprezzatissimo mercoledì. Ilcontinua ad animare l’estate montecatinese. Per il secondo anno consecutivo il musicista britannico Rick Hutton insieme alla sua Acoustic Band si è esibito alripercorrendo la storia della musica rock con brani iconici. Oltre mille spettatori hanno partecipato al concerto live e tifato per i cavalli anziani. Il primo a salire sul podio è Atzeco Dei Greppi, il globetrotter di casa Del Rosso è tornato al successo dopo quasi un anno. Subito dopo nel clou di serata entra in scenaDelche a nove anni suonati mette nell’angolo il favorito Breeding Demi e Balboa Lux. Come sempre la presenza di Enrico Bellei si fa sentire e da per l’ennesima volta lezione di guida a tutti i colleghi portando a casa due belle vittorie in sulky alle femmine Electra Zs e Fanny Breed.