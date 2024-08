Tanti | Servizio mensa la Giunta non mette le mani nelle tasche degli aretini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 9 agosto 2024) Arezzo, 9 agosto 2024 –: ", lanonle. Nessun aumento, solo adeguamenti Istat. Investimento municipale di oltre 12 milioni di euro" “Ad eccezioneadeguamenti Istat, che discendono da obblighi contrattuali a se s, laha deciso ancora una volta di non aumentare i costi per le famiglie per la parte variabile, cioè quella che compete direttamente dalle specifiche scelte politiche. L'incremento Istat si presenta in ogni caso quasi irrisorio oscillando da un minimo di 3 centesimi ad un massimo di 28 centesimi. Ovviamente le fasce deboli sono esenti e il costo è proporzionale al reddito delle famiglie secondo il principio progressivo di equità sociale. Per l'iscrizione, in un anno, l'adeguamento Istat è di 1,19 centesimi per le scuole primarie e secondarie di primo grado.