Summer Night Concert nel Podere e in biblioteca

(Di venerdì 9 agosto 2024) In occasione del 140° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Corea del Sud e Italia, nell’amicizia tra i due Paesi, è stato organizzato il "" in programma oggi alle 21, nelSequerciani nel comune di Gavorrano, e domenica (sempre alle 21) nel cortile dellacomunale di Massa Marittima. Ingresso libero. L’arte e la musica hanno il potere di unire i popoli e contrastare l’odio e l’intolleranza verso gli stranieri. Sul palcoscenico si esibiranno quattro artisti coreani che eseguiranno brani di diversa provenienza stilistica e internazionale, tra cui: Schubert, Brahms, Puccini, Piazzolla, Spohr, Gershwin, Løvland e Young Sub Choi. Il programma prevede un pot-pourri culturale senza confini, con una selezione di piccoli tesori musicali che spaziano dalla musica seria e da intrattenimento a quella popolare e d’avanguardia.