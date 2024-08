Sorpresa Berrettini | tifosi spiazzati

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di venerdì 9 agosto 2024) Matteo, la notizia è arrivata all’improvviso e ha fatto gongolare il tennista e i suoi numerosissimi: sono rimasti. Vincere due tornei consecutivamente non è da tutti. Eppure, come certamente sapranno i bene informati, Matteoè riuscito in questa impresa incredibile. Prima ha sbaragliato la concorrenza in quel di Gstaad, nelle Alpi Svizzere, dove qualche anno orsono aveva vinto, guarda caso, il suo primo titolo Atp. La notizia riguardante Matteoha fatto fare i salti di gioia aidel tennista (LaPresse) – Ilveggente.itSette giorni dopo alzava una seconda coppa, certamente meno “ingombrante” (in senso letterale) della prima, ma altrettanto prestigiosa.