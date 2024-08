Si schianta con la tuta alare | muore a 41 anni Ludovico Vanoli Seconda vittima bresciana in pochi giorni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 9 agosto 2024) Secondo tragedia inlegata all’utilizzo della. Dopo Raian Kamel, il bresciano morto in Val Badia a 36lo scorso 6 agosto, un altro bresciano di 41, ha perso la vita dopo essersito durante un lancio nei pressi del rifugio capanna Trieste a Taibon Agordino, in Val Corpassa, in Veneto.lascia una moglie. Il base jumping con laè uno sport estremo in cui una persona si lancia da un’altura indossando unaspeciale che somiglia a un’ala. Questapermette di planare e volare ad altissima velocità per lunghi tratti prima di aprire il paracadute per l’atterraggio. Il quarantunenne, originario di Montichiari, era un esperto della disciplina, ma poco dopo il lancio è stato visto cadere sotto le pendici del Civetta.