Se postare viene prima di vivere

(Di venerdì 9 agosto 2024) Massi Sette anni fa Julius Hendricks era un 24enne che studiava letterature comparate all’Università di Bonn. Lui, da nativo digitale quale è, scrisse un libro che era invece un elogio alla vita analogica. E per sostenere come l’esperienza (senza letteralmente alcun tipo di mediazione) dovesse avere sempre la precedenza sulle nostre vite, citò un paio di esempi che varrebbe la pena ricordare ora, dopo aver letto questo rapporto di Confcommercio. Per ogni piatto di spaghetti, un post e (a stare larghi) almeno un migliaio di like. Nelle cassette di posta tre lettere e decine di pacchetti Amazon. Ma lo snodo della riflessione di Julius sta qui: "Ogni istante, ogni esperienza oggi va condivisa e commentata.