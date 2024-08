Scuola in Abruzzo 577 Nuove Immissioni in Ruolo per Docenti

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 9 agosto 2024) Partono oggi le operazioni di immissione inper 577nelle scuole di ogni ordine e grado in, coprendo posti comuni e di sostegno, secondo il contingente nazionale autorizzato. L’obiettivo è garantire un avvio regolare dell’anno scolastico 2024/2025, con la presa di servizio dei neo-assunti fissata per il 2 settembre. Lesono così distribuite: 58 posti comuni e 9 di sostegno per ladell’infanzia; 72 posti comuni, 29 per educazione motoria e 35 di sostegno per la primaria; 113 posti per la secondaria di primo grado, di cui 18 per il sostegno; e 261 posti per la secondaria di secondo grado, con 23 riservati al sostegno. Le procedure sono completamente informatizzate tramite il portale Istanze Online.