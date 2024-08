Sciopero balneari oggi due ore senza ombrelloni | Assobalneari non aderisce

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di venerdì 9 agosto 2024) Mini-serrata deiin corso questa mattina. Gliapriranno solo alle 9:30, due ore dopo l'inizio ufficiale, in seguito alla mancata risposta del governo entro la pausa estiva alla richiesta di un intervento normativo sull'annosa - e irrisolta - questione delle concessioni. Iinfatti hanno scelto la via delloper protestare contro il governo di Giorgia Meloni e la possibilità di mettere a gara le concessioni, che dovrebbero scadere alla fine del 2024. Ma la categoria si spacca: se Sib-Confcommercio e Fiba-Confesercenti hanno imboccato la strada della mobilitazione, altre sigle come Asso, Federe Cna si sfilano, parlando di "iniziativa spot". L’orario scelto è il meno affollato della giornata, e comunque nelle due ore di chiusura si potrà andare in spiaggia, dove saranno presenti i bagnini.