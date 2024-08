Roncolino il degrado tira il freno Accessi murati e nuova recinzione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 9 agosto 2024) Area del, la proprietà mettemente i sigilli a edificio e terreno. Ieri mattina gli operai della proprietà, sono intervenutimente in esecuzione dell’ordinanza di rimessa in pristino dei luoghi che la sindaca aveva firmato giorni addietro. Durante i lavori erano presenti agenti della polizia municipale, nel caso si fossero verificati problemi. Non ce n’è stato bisogno, l’edificio era vuoto così come il terreno circostante. Gli operai hanno richiuso con mattoni e cemento porte e finestre della colonica presente in zona, e hanno successivamente ripristinato laa salvaguardia del perimetro dell’area. Chiaramente però per evitare sgraditi ritorni saranno necessari controlli periodici da parte delle forze dell’ordine e soprattutto la collaborazione dei residenti.