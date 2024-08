Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 9 agosto 2024) L’esercitosta manovrando per assediare con quattro reattori la centrale atomica situata sulla riva del fiume Seym presso la cittadina di Kur?atov, a circa 40 chilometri a ovest di Kurks. È una delle tre centrali nucleari più grandi della Russia e una delle maggiori produttrici di elettricità del Paese. Nella stessa zona, leggermente a nord, è in costruzione una seconda centrale con altri quattro reattori atomici. Al, appena l’hanno informato, Vladimiré andato in escandescenza, accusando generali e intelligence di inefficienza. Con la copertura degli F-16, l’utilizzo di mezzi corazzati e missili americani e inglesi, il supporto degli specialisti di guerra elettronica e dell’intelligence occidentale, in particolare britannica, e l’avanzata delle forze di Kyiv ha assunto la consistenza di un’offensiva su larga scala.