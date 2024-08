Promozione Biagio Nazzaro Chiaravalle le parole del portiere Bottaluscio | Vogliamo avere la nostra identità

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di venerdì 9 agosto 2024) L’intervista alclasse 1998 ex Ancona, Fermana e Castelfidardo: “Non ci ho pensato due volte ad accettare l’offerta. Da avversario mi affascinava l’ambiente e il tifo. Siamo determinati ad affrontare una stagione da protagonisti”, 9 agosto 2024 – Il nuovodellaè Benedetto. Il classe 1998 di Camerano, ex Ancona, Fermana, Castelfidardo e Osimo Stazione Conero Dribbling, difenderà la porta della formazione diper la stagione 2024-2025. “La– spiega la saracinesca – è una società storica e blasonata del nostro territorio: non ci ho pensato due volte ad accettare. Da avversario mi ha sempre affascinato l’ambiente e la tifoseria.un’ben precisa ed essere una squadra di carattere, motivata e determinata ad affrontare una stagione da protagonisti”.