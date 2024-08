Perché la pesista americana Raven Saunders gareggia sempre con una maschera?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di venerdì 9 agosto 2024), argento olimpico nel getto del peso a Tokyo 2021, è pronta a ripetersi anche ai Giochi di Parigi 2024. E oltre che per le sue qualità sportive sta facendo molto discutere per il suo look, caratterizzato da una. Spesso e volentieri indossa quella di Hulk, ma a volte copre tutto il viso di nero, con un aspetto molto minaccioso. Di minaccioso, in realtà, c’è niente.indossa lacome una sorta di rituale per proteggere sé stessa dal “caos” esterno. E schermarsi, facendosi forza., attivista per i diritti LGBTQUIA+, infatti, ha una dolorosa storia personale che l’ha portata ad affrontare con successo delle problematiche psichiche molto forti. A un passo dal suicidio, ha trovato nello sport un sostegno essenziale.