Pallanuoto clamorosa protesta azzurra | spalle alla giuria un uomo in meno e gara regalata alla Spagna

(Di venerdì 9 agosto 2024) Lainscena unacontro gli arbitri delle Olimpiadi di Parigi. La(che burocraticamente è finita davanti al Cio) per le clamorose decisioniVar nei quarti contro l’Ungheria, finisce – plateale – in vasca. Il ‘Settebello’ al momento degli inni prima della sfida con laper i piazzamenti dal quinto all’ottavo posto ha voltato leagli arbitri. Scesi in acqua, gli uomini di Campagna hanno preso a giocare volutamente con unin, rimanendo neutrali in fase di attacco: Condemi, vittima della squalifica poi ritirata nell’ultima partita, è uscito dpiscina togliendosi la calotta. Sotto 3-0 l’Italia ha ripreso a giocare regolarmente.