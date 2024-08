’Paese in festa’ a San Rocco Concerti stand e gastronomia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 9 agosto 2024) Riprendono le serate diin, a Sandi Guastalla, con gli spazi gastronomici al coperto, servizio bar,vari e gli spettacoli, con concerto dedicati in particolare ai tributi musicali. Stasera il live della party band dei Divina, domani sera tocca invece ai Ma Noi No, con un omaggio ai grandi successi dei Nomadi, nell’ambito del tour Contro. Domenica sera è in programma un tributo alla storia del rock internazionale proposto da The Rockstar. Il programma diinprosegue il 13 agosto con una serata dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne, con l’esibizione ’Ladies. Storie di donne’, tra spettacolo e riflessione.