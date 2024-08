Motociclismo - Campionato italiano di velocità in salita Friz si riconferma tricolore della classe Entry

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024) Daniele, 29 anni, centauro garfagnino di Filicaia di Camporgiano, del Moto Club Garfagnana, si èto, con ben quattro manche di anticipo, campione2024 nella", con il suo scooter Piaggio 100 2T, neldiin(Civs), promosso dalla Federazione motociclistica italiana. Infatti, nelle ultime due gare disputate a Spoleto, in provincia di Perugia, è salito sul podio, confermando definitivamente la propria posizione in testa alla classifica del. Si tratta del secondo successo consecutivo nele, in assoluto, il terzo dopo quello del 2019. Una vittoria resa più significativa dal mezzo su cui corre Daniele, di cilindrata inferiore rispetto a quello di tanti avversari, ma, ancora una volta, hanno prevalso l’abilità, la determinazione e la concentrazione rispetto al mezzo meccanico.