Modalità aereo Olimpiadi Lo squalo o L’ombra di Caravaggio? La tv del 9 agosto

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 9 agosto 2024) Per la prima serata in tv, venerdì 9, su RaiUno alle 21.25 andrà in onda il film “”, di Fausto Brizzi, con Lillo Petrolo, Paolo Ruffini, Violante Placido, Dino Abbrescia e Caterina Guzzanti. Diego è un imprenditore di successo. Ricco e poco curante del bene altrui, non si fa scrupoli a sminuire il prossimo, ma il suo atteggiamento gli si ritorce contro quando dimentica nel bagno di un aeroporto il suo cellulare di ultima generazione a cui sono collegati profili social, contatti e carte di credito. I due inservienti Ivano e Sabino, maltrattati in precedenza dall’arrogante manager, decidono di vendicarsi e di sfruttare la lunga durata del suo volo verso Sidney per rubargli la sua vita digitale e non solo. RaiDue dalle 21 trasmetterà i “Giochi Olimpici Parigi 2024”. Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 21.