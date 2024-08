Kate Middleton la notizia da Londra sulla malattia | la grande gioia di Carlo e William

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 9 agosto 2024) Forse nessuno nella casa reale gode in questo momento di una popolarità ed affetto come. La sua battaglia contro il cancro, la sua forza ed il suo coraggio hanno toccato il cuore della gente. Ci sono tanti aspetti del suo carattere che gli inglesi amano. E che anche Readora. Lo racconta nel suo libro, “Catherine, la principessa del Galles”, Robert Jobson in un’intervista esclusiva a Us Weekly: “Ci sono stati momenti in cui il rapporto tra il re e il principe di Galles era gelido”, racconta. >> Olimpiadi choc, l’atleta arrestato dopo fatti agghiaccianti nella notte: contro di lui la peggiore delle accuse. Cosa è successo E ancora: “Tuttaviaè stata brillante. Penso che il re la adori e la vedrebbecome “la figlia che non ha mai avuto. Gli si illuminano gli occhi quando la vede”.