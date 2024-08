Inter campanello d’allarme Pochi gol e la difesa balla

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024) di Alessandro Luigi Maggi MILANO Non è il tempo degli allarmi, ma del senso di emergenza. Non vi sono grandi riflessioni da compiere, solo lavoro da apprendere ed energia da immettere nelle gambe in casa, dopo lo 0-2 conl’Al-Ittihad firmato Diaby. Distanze da accordare, equilibri da ritrovare, coesione da scrivere: tra rientri a scaglioni dei nazionali e qualche infortunio precoce, Simone Inzaghi si ritrova con entrambe le fasi di gioco da modulare. Insomma, poco di che preoccuparsi, ma tanto da sistemare. Partendo dalla. Reti incassate in fase di controllo del gioco, errori individuali, ruggini che paiono nel presente non affliggere solo Bisseck e Dimarco, con Bastoni sulla lista dei ritardatari.