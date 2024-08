Imprese Cio e Deloitte annunciano ampliamento partnership olimpica a livello globale

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024) Roma, 9 ago. (Adnkronos) - Il Comitato olimpico internazionale (Cio) e, tra le principali realtà dei servizi alle aziende che nel mondo conta oltre 457.000 persone, hanno annunciato oggi undella loro. A partire dai Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026 fino alle Olimpiadi di Brisbane 2032,assumerà il ruolo di Games Technology Integration Partner per i Giochi olimpici, i Giochi paralimpici e i Giochi olimpici giovanili.- riporta una nota - contribuirà a far progredire la visione del Cio al fine di creare una nuova infrastruttura tecnologica integrata e una piattaforma per i Giochi con l'obiettivo di migliorare e garantire le soluzioni tecnologiche dei Giochi olimpici e paralimpici per il futuro.