Il governo recuperi la lezione di Spadolini L’opinione di Tivelli

(Di venerdì 9 agosto 2024) Cosa dice la figura di Giovanniai contemporanei?, di cui in questi giorni ricorre il trentesimo anniversario della scomparsa, avvenuta a meno di 70 anni, e di cui il prossimo anno ricorrerà il centenario dalla nascita, ci ha fatto dei lasciti unici, in larga parte ancora validi per la politica e la cultura odierna. Come storico ha recuperato, ripercorrendo molti sentieri, il meglio dei filoni del pensiero liberal democratico, spesso attingendo ai grandi uomini del Risorgimento, a Gobetti e ai tanti pensatori liberal democratici. Una cultura liberal democratica che sarebbe, oggi più che mai, fondamentale per accompagnare e sostenere le molte politiche pubbliche, spesso un po’ ballerine, che non seguono ordini giusti di priorità e si perdono man mano per strada.