Ibiza e Trentino le location scelte da Luca Argentero e Cristina Marino Laura Pausini è volata ad Atene Juliana Moreira ed Edoardo Stoppa sono in Thailandia

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 9 agosto 2024) Estate 2024 tempo di vacanza. Anche per tanti vip che, abbandonati riflettori, red carpet e luci da scena, hanno deciso di godersi la bella stagione in pieno relax. Che sia tra mare e spiaggia o tra prati e monti, la parola d’ordine è sempre la stessa: rilassarsi. Del resto, non c’è occasione migliore dell’estate per staccare la spina e preparsi agli impegni professionali della prossima stagione. Ecco allora, leda vip e star: dalle località balneari più famose alle mete montane, in Italia o all’estero.