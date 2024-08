Gallagher arriva a Madrid per completare il trasferimento dell’Atletico dal Chelsea

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 9 agosto 2024) Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Conorto in Spagna peril suodalall’Atletico, per una cifra stimata di 33,7 milioni di sterline., capitano delnelle competizioni europee la scorsa stagione sotto la guida di Mauricio Pochettino, è pronto a firmare un contratto quinquennale con gli otto volte campioni della Liga. Il nazionale inglese sarà il terzo acquisto importante del club, dopo gli acquisti di Robin Le Normand della Real Sociedad e Alexander Sorloth del Villarreal.