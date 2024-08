Furti in auto a Roma svaligiata la macchina del musicista Roberto Angelini

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 9 agosto 2024)inladel: portata via la strumentazione musicale altamente professionale Pedaliere musicali rubate adopo il furto in– (Foto Instagram di) – ilcorrieredellacitta.comNuoviin, questa volta con un illustre personaggio della musica italiana: il, volto di Propaganda Live e che aveva collaborato nell’ultimo concerto di Max Gazzè, Niccolò Fabi e Daniele Silvestri al Circo Massimo. I ladri avrebbero trovato ladel cantre questa notte, mentre era parcheggiata in via Livorno. A rendere più sfortunato l’episodio, la presenza di strumentazione musicale e altamente professionale all’interno dell’abitacolo al momento della visita dei ladri. Dei materiali, al momento, non è rimasta traccia.