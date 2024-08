Fontanarosa in uscita definito il suo futuro in Serie B! Presto l’annuncio

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 9 agosto 2024) Alessandro, cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, è pronto a fare il suo prossimo passo nella carriera professionistica. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il giovane difensore è pronto per una nuova esperienza dopo quella della passata stagione al Cosenza. NUOVO TRASFERIMENTO – Alessandro, dopo una stagione in prestito al Cosenza, il talentuoso difensore è in procinto di trasferirsi alla Reggiana, dove ritroverà l’allenatore William Viali, che lo ha già guidato con successo in Calabria. La cessione dialla Reggiana dovrebbe essere ufficializzata a breve, con il giocatore che continuerà la sua crescita inB, in un ambiente che conosce e sotto la guida di un tecnico che ha già saputo valorizzarlo.