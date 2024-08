Fondi ai collegi di merito La Città Campus in attesa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 9 agosto 2024) Buone notizie per Pavia tra le righe del Decreto Omnibus approvato dal Consiglio dei ministri che introduce misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi e interventi di carattere economico. Il provvedimento è suddiviso in sei titoli: disposizioni fiscali, disposizioni in materia di proroghe di termini normativi, misure di carattere economico, misure in favore degli enti territoriali, misure in materia di personale, disposizioni finali. "Si mettono a disposizione delle attività di ricerca 50 milioni del fondo per il finanziamento ordinario delle Università statali", si legge nel decreto. E poi: "Lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del ministero dell’Università e della ricerca e destinato aidiaccreditati è incrementato, per l’anno 2024, di un milione".