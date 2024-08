Coldebella assicura | Barford ha i numeri

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 9 agosto 2024) Intervenuto in trasmissione a Tv Basketime, il general manager della Unahotels, Claudio, ha delineato le caratteristiche della nuova squadra. "Sebbene come tutte le squadre del mondo ci sia toccato di incassare anche dei no, siamo riusciti a realizzare ciò che volevamo, quindi siamo soddisfatti dopo un’estate non semplice. Sono arrivati giocatori, ma prima di tutto persone in gamba, che saranno stimolati ad aiutarci ad alzare la nostra asticella di rendimento".tuttavia non fa previsioni: "Difficile dare obiettivici o di posizione, di sicuro vogliamo avere ancora una squadra che combatte, che sta bene in campo, che crea una chimica col pubblico e in generale con tutta la città, di cui siamo espressione". Tra i niet incassati durante il mercato i più dolorosi sono stati quelli di Galloway e Black.