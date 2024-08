Chirurgia d’avanguardia nuovo strumento donato all’ospedale di Imola | Gesto importante

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 9 agosto 2024), 9 agosto 2024 – Donazione speciale per il dipartimento didell’ospedale Santa Maria della Scaletta, dove è arrivata una nuova colonna laparoscopica del valore di circa 150mila euro. Si tratta di un’apparecchiatura composta da vari elementi (ottica-telecamera, fonte luce, insufflatore, processore, registratore) che permette di eseguire interventi chirurgici laparoscopici mini-invasivi, anche molto complessi, utilizzando strumenti minuscoli e senza far ricorso a grandi incisioni. La cerimonia di consegna del preziososi è svolta ieri mattina. Erano presenti Raffaele Donini, assessore regionale alle Politiche per la salute, il vescovo Giovanni Mosciatti, il sindaco Marco Panieri, Andrea Neri e Michele Masetti, rispettivamente direttore sanitario e del Dipartimento chirurgico dell’Ausl. Iri hanno richiesto di mantenere l’anonimato.