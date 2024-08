Cecilia Soresina | Perché non dovete toccare il cane guida di una persona cieca

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di venerdì 9 agosto 2024) Ironica, spiritosa, divertente. Tre aggettivi che rappresentano al meglio lalità di, creator digitale i cui video iniziano sempre con una presentazione che è ormai il suo marchio di fabbrica: “Sono una ragazzae oggi vi spiegherò come”. Conosciuta sui social come “bla bla blind“,ha rapidamente trasformato il suo profilo IG in un popolare blog e canale social, guadagnando riconoscimento in pochi mesi. Originaria del Ticino, ha raggiunto un traguardo significativo diventando la prima ragazza non vedente a laurearsi in Lingua, letteratura e civiltà italiana all’Università della Svizzera italiana (USI). Sempre solare e piena di vita,si muove grazie all’aiuto del suo, il labrador Gloria.