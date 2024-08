Arnaldi-Davidovich Fokina oggi in tv | orario canale e diretta streaming Masters 1000 Montreal 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 9 agosto 2024) Matteoaffronterà Alejandroin occasione del secondo turno deldi, sul cemento outdoor del torneo canadese. L’azzurro ha eliminato lo statunitense Mackenzie McDonald e il russo Karen Khachanov tra il primo e il secondo turno, palesando un ritrovato momento di forma positivo dopo il primo lampo alle Olimpiadi di Parigi contro Arthur Fils; dal canto suo, eccezionale la prestazione dello spagnolo contro Daniil Medvedev, testa di serie numero 3, valsa l’approdo agli ottavi e l’estromissione dall’evento nordamericano di uno dei favoriti per il successo.sarà un confronto per lunghi tratti probabilmente equilibrati, così come certamente caratterizzato da scambi prolissi e talvolta spettacolari: l’azzurro giocherà le sue carte per un posto ai quarti.