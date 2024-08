Al volante ubriaco Ritirata la patente

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 9 agosto 2024) Tempo d’estate e movida, tempo di controlli. I carabinieri hanno intensificato i servizi di pattuglia sul territorio nei giorni scorsi fermando tra gli altri anche un uomo che si era messo alcon un tasso alcolemico di cinque volte superiore al consentito. Le attività sono state condotte in orari diversi da parte di tutti i reparti della Compagnia di Città di Castello che hanno eseguito, mirati posti di controllo "al fine di identificare persone e veicoli in ingresso e in uscita dai principali centri dell’Altotevere". Nel corso delle attività sono stati più di 70 gli automezzi controllati e oltre 100 le persone identificate. Sono state invece 7 le infrazioni alle norme del codice della strada, tutte riguardanti condotte di guida pericolose dovute anche all’uso di sostanze vietate.