WWE | I Lucha Bros hanno già parlato con la federazione

(Di giovedì 8 agosto 2024) Anche se per il momento restano sotto contratto con la AEW, iaffermano di aver già tenuto colloqui con la WWE. Fightful Select ha riferito come numerose fonti vicine a Rey Fenix e Penta El Zero Miedodetto che isono stati diretti nel sostenere chegià avuto colloqui con la WWE e che c’è un’offerta preliminare che sarebbe simile a quella fatta dalla AEW. Sarebbe l’ennesimo passaggio dalla AEW in WWE Se questo è il caso, potrebbe essere solo l’ultimo esempio di manomissione del contratto tra WWE e AEW. La WWE avrebbe avvicinato diversi talenti AEW nell’estate del 2022, tra cui Swerve Strickland e William Regal. Si ritiene che la squadra legale di Tony Khan abbia contattato direttamente la WWE con una lettera di cessazione e rinuncia.