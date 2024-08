Violazione del codice mondiale antidoping | le agenzie mondiali e americane si scontrano

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 8 agosto 2024) L’ agenzia(WADA) e quella statunitense sono in disaccordo sui metodi sotto copertura utilizzati dal corpo americano per cercare di ‘catturare’ i truffatori di droga. La WADA ha così risposto a un articolo di Reuters che esponeva un sistema in base al quale l’Agenziastatunitense (USADA) consentiva agli atleti dopati di gareggiare per anni, in almeno un caso senza mai pubblicare o sanzionare le loro violazioni delle regole, in direttadele delle regole stesse dell’USADA. Questo schema dell’USADA ha minacciato l’integrità della competizione sportiva, che ilcerca di proteggere. Gestendolo, l’USADA ha chiaramente violato le regole.