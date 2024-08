Tragedia sfiorata su un campo da golf | un aereo precipita vicino a un giocatore L’elogio al pilota | Si è spostato su una zona sicura

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2024) Immaginate di essere suldaa godervi una tranquilla domenica estiva in compagnia della vostra mazza e di una pallina bianca. Poi, a un certo punto, alzate lo sguardo e un puntino, dal cielo, diventa sempre più grande. Fino ad assumere i connotati di unche stando. È quanto successo lo scorso 4 agosto, a unista dell’Haggin’ OaksComplex di Sacramento, California. “Oggi c’è stato un inaspettato incidentesul nostroda– si legge sul profilo Facebook del club -. Per fortuna, nessuno è stato colpito e il danno alla struttura è stato minimo. Siamo incredibilmente grati ai primi soccorritori del Dipartimento dei Vigili del Fuoco per la loro tempestiva reazione”. L’incidente, riporta CBS News citando le autorità, sarebbe stato causato da un guasto al motore di unmentre decollava dall’aeroporto di McClellan.