Tarquinia tutto pronto per il Festival Summer Holi 2024

(Di giovedì 8 agosto 2024), 8 agosto– Nuovi effetti scenici aerei; tre lanci di colori invece di due; la celebre “Show must go on” dei Queen rivisitata in chiave elettronica a fare da inno; bellissime coreografie di Lorena Marchini pensate per il corpo di ballo. Emozioni, colori e divertimento saranno assicurati ala far ballareLido, l’11 agosto, dalle 16, nella spiaggia libera di piazza delle Naiadi. Ad accogliere il pubblico da una parte un palcoscenico di 6×10 metri, completo di impianto audio, luci spettacolari, cannoni e geyeser CO2, sparkular luminosi, spara coriandoli professionali, monitor ledwall a led di ultima generazione e a basso consumo e fontane fredde; dall’altra un contro palco di 12×4 metri con la regia e 2 aree privé 4×4 metri.