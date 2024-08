Se non si hanno gli stessi obiettivi di viaggio gli stessi ritmi e le stesse disponibilità economiche si rischiano di litigare compromettendo sia il viaggio sia l' amicizia Come affrontare la vacanza nel migliore dei modi con i consigli della psicoterapeuta

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di giovedì 8 agosto 2024) Gli amici che partono insieme per le vacanze – se ilnon è organizzato bene fin dalla vigilia –non essere più tali al ritorno. La convivenza continua, infatti, può rivelarsi un’arma a doppio taglio. Se gli, ie le modalità di gestire il quotidiano sono molto diversi, si rischia di mandare in rovina anche un rapporto che dura da anni. Allora,gestire bene le vacanze in modo che siano appaganti per tutti? Lo abbiamo chiesto alla Dottoressa Marinella Cozzolino,, sessuologa clinica.