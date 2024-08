Record danni da catastrofi naturali 120 miliardi di dollari

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2024) Sempre di più, sempre più frequenti e sempre meno prevedibili: l'intensità degli eventi meteorologici, in particolare temporali e tempeste improvvise, continua a far lievitare la conta dei. Secondo il gruppo riassicurativo Swiss Re, nel primo semestre dell'anno i disastrinel mondo hanno causato perdite per 120di, di cui 60 per beni assicurati. Rispetto alla media dei 10 anni precedenti, a livello globale, si tratta del 62% in più. "Negli ultimi anni i temporali sono stati uno dei principali fattori di aumento delle perdite, in particolare quelle coperte da polizze. Ciò è dovuto - commenta Balz Grollimund, Head Catastrophe Perils di Swiss Re - all'aumento della popolazione e dei valori immobiliari nelle aree urbane, ma anche ad una maggiore vulnerabilità dei beni assicurati per esempio rispetto alla grandine.