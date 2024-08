Primaria basta allagamenti nel cortile

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 8 agosto 2024) Niente piùdurante le piogge battenti all’elementare di Cambiago, il Comune ha rifatto la pavimentazione in porfido e ilsu via Veneto con la pendenza giusta. Prima c’era il cemento, decisamente meno appagante dal punto di vista estetico. La pietra scelta come nuova soluzione "è più resistente alle intemperie e all’usura – spiega il Comune – la decisione non è stata causale, per i nostri ragazzi vogliamo il meglio, anche in senso ecologico, adesso è tutto più sostenibile". Con questo intervento è stato risolto anche il problema del drenaggio e dello scarico dell’acqua piovana "in corrispondenza dell’ingresso principale grazie anche alla realizzazione di una grata e di una nuova connessione con la fognatura". Niente più piedi a mollo, dunque, per i ragazzi a causa delle bombe d’acqua che con la febbre del pianeta che sale capitano ormai in tutte le stagioni.