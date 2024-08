Porto Corsini cambia look Iniziati i lavori del nuovo terminal per le crociere

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 8 agosto 2024) A, come si vede dal movimento dentro l’area, è iniziato l’allestimento del cantiere della nuova stazione marittima. Dopo quattro anni, prende dunque il via il progetto della compagnia da crociera leader internazionale Royal Caribbean. La presentazione avvenne, infatti, alla Camera di commercio nel 2021, anno nero dell’economia. L’opera viene realizzata dalista Ravenna Civitas Cruise Port con un investimento di 40 milioni, di cui sei a carico dell’Autorità di sistema portuale. Ad aggiudicarsi l’appalto la società Ar.Co.. L’opera dovrà essere consegnata per la stagione delle2026. La riqualificazione dell’area prevede anche il Parco delle Dune, uno spazio di verde pubblico di 12 mila metri quadrati, e una spesa di 8 milioni a carico dell’AdSP.